Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da meydana gelen deprem sonrası hayalet şehir haline gelen bölgede Erzin ilçesinde tek bina yıkılmadı. ''Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim.'' diyen Erzin Belediye Başkanı Ökkeş kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı..

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Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı

Kahramanmaraş'tan sonra en ağır hasarı alan Hatay'da neredeyse yıkılmadık bina kalmadı. Adeta hayalet şehire dönüşen il enkaz yığınına döndü. Enkaz yığınına dönüşen Hatay'ın Erzin ilçesinde tek bina dahi yıkılmaması gündem oldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Erzin'in Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu TV5 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay'da 42 bin nüfuslu Erzin'de herhangi bir hasar olmaması hakkında konuşan Elmasoğlu ''Birincisi ben kendi adıma benim dönemimle ilgili söyleyeyim, ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim.'' ifadeleriyle gündem oldu. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı haberimizde...

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı

ESİNE BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR, HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI?

Ökkeş Elmasoğlu, 1979 yılında Hatay'ın Erzin ilçesinde dünyaya geldi. Lise dahil eğitim hayatını Erzin’de tamamlayan Elmasoğlu, 2002 yılında İstanbul Maramara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık stajının ardından askerliğini yapan Elmasoğlu, kariyerinden tecrübe kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yaptı. Meslek hayatına doğduğu yerde devam etmek isteyen Ökkeş Elmasoğlu, 2005 yılında Erzin'e döndü. O zamandan beri Erzin'de yaşayan Elmasoğlu, serbest avukatlık görevini icra etti.

Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olan Ökkeş Elmasoğlu geçtiğimiz yıllarda Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Elmasoğlu aynı zamanda 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev yaptı.

Bir süre boyunca Erzin Belediyesi'nin de avukatlığını yapan Ökkeş Elmasoğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden belediye başkanı? Ökkeş Elmasoğlu'nun hayatı

ÖKKEŞ ELMASOĞLU HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Ökkeş Elmasoğlu, Erzin halkının büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

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