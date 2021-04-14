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Erzincan su sporlarıyla turist çekecek! Kemaliye'de alternatif turizm

Turizmi geliştirme çalışmaları kapsamında proje hazırlandı. Erzincan Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman arasında imzalandı.

Erzincan su sporlarıyla turist çekecek! Kemaliye'de alternatif turizm

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında desteklenen ve Kemaliye Belediyesi tarafından yürütülecek olan Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman arasında imzalandı. Proje kapsamında, tarihi, kültürel ve doğal dokusuyla Erzincan'ın en önemli turizm noktalarından biri olan Kemaliye'de su sporlarının geliştirilmesi ve ilçenin ileriki zamanlarda ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştırılması hedeflenmekte.

"ALTERNATİF BİR TURİZM İMKANI"

Bu projeyle kurulması planlanan Kemaliye Su Sporları Merkezi ile bölgenin ihtiyaç duyduğu su sporları turizm altyapısına kavuşturulması ve etkin bir pazarlama planı ile Kemaliye'nin su sporları eksenli alternatif bir turizm destinasyonu haline getirilmesi amaçlanmakta. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kemaliye'de gelişen spor turizmi yerel ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek. Yerel ekonomide oluşan gelir artışı, yatırım ve istihdam artışı, yabancı sermaye girişi gibi olumlu etkiler sayesinde bölgenin sosyoekonomik seviyesinin iyileşmesine katkı sağlanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Erzincan su sporlarıyla turist çekecek! Kemaliye'de alternatif turizm

Erzincan su sporlarıyla turist çekecek! Kemaliye'de alternatif turizm

Erzincan su sporlarıyla turist çekecek! Kemaliye'de alternatif turizm

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