Son günlerde hissedilen depremlerin yaşandığı Erzincan bir kez daha deprem korkusu yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevaplarını araştırıyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydan geldi. Söz konusu deprem AFAD'a göre 4.2, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

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1 EKİM 2022 CUMARTESİ ERZİNCAN'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 08.41'de Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 5.0 km altında kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiler göre deprem yerin 7 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem