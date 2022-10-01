Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da deprem olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının yanıtı araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Son günlerde hissedilen depremlerin yaşandığı Erzincan bir kez daha deprem korkusu yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevaplarını araştırıyor.

Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydan geldi. Söz konusu deprem AFAD'a göre 4.2, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Erzincan'da deprem mi oldu son dakika? 1 Ekim 2022 Cumartesi Erzincan'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

1 EKİM 2022 CUMARTESİ ERZİNCAN'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 08.41'de Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 5.0 km altında kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiler göre deprem yerin 7 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremSon dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

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