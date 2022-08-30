Erzincan'da yabani dağ Keçileri otlaklarda beslenirken muhteşem görüntüleri objektiflere yakalandı

Erzincan'da koruma altında olan avlanması yasak olan yabani dağ Keçilerinin Munzur Dağları'ndaki yaylalarda yeşil otlak meralarda beslenirken muhteşem görüntüleri objektiflere yakalandı.

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Erzincan'da yabani dağ Keçileri otlaklarda beslenirken muhteşem görüntüleri objektiflere yakalandı

Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde yeşil otlaklarda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Bu görüntüleri izleyenlere bu güzel hayvanları avlamanın ne kadar kötü olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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