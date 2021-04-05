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Erzurumlu kadınların emekleri artık yerli marketlerde satışta

Erzurum'un yöresel gıda ürünleri başta olmak üzere, Kadın Kooperatifi'nin ürünleri, artık Erzurum'un yerli marketler zincirlerinde ki yerini alacak.

Erzurumlu kadınların emekleri artık yerli marketlerde satışta

Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat yaptığı açıklamada, artık tüketicilerin kooperatif ürünlerine Erzurum'un gıda sektöründeki öncü marketlerinde ulaşabileceğini belirtti.

Erzurum'un yöresel gıda ürünleri başta olmak üzere, ulusalda da kadın üreticilerin öne çıkmış gıda ürünlerine ulaşılabileceğini ifade eden Polat, Düzgün Marketler Sahibi İskender ve Ömer Düzgün'e TEMA Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Bakaç'a ve Güvendik Marketler Sahibi Muhammet Özdemir'e teşekkür etti.

Polat, kadın girişimciliğini teşvik noktasında üç büyük marketin vermiş oldukları desteği anlamlı bulduklarını belirterek, emeklerine gösterilen ilginin kendilerini daha çok motive ettiğini söyledi.

Polat, ürünlerinin kalite ve güven ilkesiyle gösterilen ilgiye layık olduğunu ve olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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