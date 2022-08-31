Erzurum Palandöken'de hareket halindeki araca açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki bir araca ateş açılması sonucu aracın içindeki bir kişi vurularak hayatını kaybetti

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Erzurum Palandöken'de hareket halindeki araca açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde bir kişi aracıyla seyir halindeyken açılan ateş sonucu aracının içinde vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı merkezinden alınan ihbarda Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki bir araca ateş açıldığı ve bir şahsın yaralandığı ihbarı alındı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Palandöken Dağı Yılanlısırt bölgesinde arazi içerisinde kapısı açık vaziyette 19 TH 931 plakalı araç içerisinde Ferdi Gündoğdu (25) "nun ateşli silah yaralanması sonucunda vefat ettiği tespit edildi.

Yapılan araştırma neticesinde olay ile ilgili F.D. , M.E.D, Ş.M, S.M, A.S ve A.S isimli 6 şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili olarak Yakutiye ilçe Jandarma Komutanlığı Jasat ve Olay Yeri İnceleme Timi olaya destek verdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere devam edildiği belirtildi.

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