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  3. Erzurum 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum'da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum'da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamada kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Erzurum’da 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum’da 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum’da 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

Erzurum’da 1 ay aranın ardından sokaklar yeniden sessiz kaldı

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