Erzurum'da 2 otomobil koyun sürüsüne çarptı!

Saat 19.00 sıralarında Erzurum’un Oltu ile Ardahan’ın Göle ilçeleri arasındaki Güzelsu köyü mevkisinde gerçekleşen kazada, Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın karşı yola geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı otomobil ise Serdar Atasoy’un acına çarptı. Sağlam ile Yalçın'ın şans eseri ölümden döndüğü kazada, 40 koyun ise öldü.

AYNI YERDE 2 GÜN ÖNCE DE 45 KOYUNU ÖLMÜŞ

Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de bir kamyonunun çarpması sonucu 45 koyununun öldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yinede son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum."

Sürücülerden Erdem Polat, "Ankara’dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" açıklamasında bulundu.