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Erzurum'da dehşet: Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu!

Erzurum, Palandöken'de bir sitenin 7'nci katındaki evinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Melek Bulut, evinde ölü bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen kadının ailesi sinir krizi geçirdi.

Erzurum'da dehşet: Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu!

Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde, bir sitenin 7'nci katında yalnız yaşayan Melek Bulut (76), boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi?ndeki bir sitenin 7'nci katındaki dairede meydana geldi. Akşam saatlerinde yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak annesinin evine bakmasını istedi.

Kendisi de annesinin evine giden ismi öğrenilemeyen kızı, doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarı alarak açtıkları kapıdan içeri girince annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlama olmadığı belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayı duyarak eve gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Berna Akkaya
Editör


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