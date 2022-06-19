Erzurum'da hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre sabah 06.00'da meydana gelen kazada Şahmettin Ziyaoğlu kontrolünde otomobil seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek Oltu Başaklı Köyü mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edilirken otomobil içerisinde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şahmettin Ziyaoğlu yönetimindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil Erzurum'dan Oltu istikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı köyü mevkiinde şarampole uçtu Olay sonrası kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu (57), Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Didem Kozanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum’a sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı. (İHA)