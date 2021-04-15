Bursa'da ilginç olay! 8 yıllık esnafı ve elemanını hırsız sanıp feci şekilde darp ettilerAlmanya’da vaka artışları durdurulamıyor! Son 24 saatte korona virüsten 293 ölümKorona bu köye hiç uğramadı! Covid-19’un giremediği köyde aşılama tamamlandıErzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktıKarda hayatta kalma eğitimi! Hakkari’de kurtarma tatbikatı yapıldıMüge Anlı canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBESakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacakBir kez bile gitmedi ama hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yediYine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldıMert Armağan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurum'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildikten sonra sakat kalan köpeği bulan çocuklar polise haber vererek veterinere götürdü.

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sokak köpeğine işkence edildi. Ayak bileğinde kırık olan köpek polis ekipleri tarafından çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayağı kırılan köpeğe ise mahallede ki çocuklar sahip çıktı. Çocuklar ismini "Karabaş" koydukları hasta köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyorlar.

Çocuklardan Samet Çelik, Karabaş'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "Karabaş'ı mahalleye arabayla gelen kişiler bıraktı gittiler. Daha sonra bir erkek bir kadın mahallede spor yaparken Karabaş onlarla oynamak istedi. Sonra ona tekme attılar. Karabaş geldiğinde topallıyordu. Burada oturan polis abilere haber verdik onlarda veterineri çağırdı. Köpeğimizi biz besliyoruz. Dün bulduğumuzda köpeğin ayağı çok kötüydü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

Erzurumlu çocuklar, işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe sahip çıktı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT