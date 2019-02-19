Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekâtı'nda Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

"Erzurum'a şehit ateşi düştü"

Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında şehit oldu. Şehidin naaşı Hatay Yeni Devlet Hastanesine götürüldü. Hatay Havalimanında düzenlenecek törenin ardından, şehidimizin naaşı akşam saat 17.00 - 18.00 sıralarında Erzurum'a gelecek.

Cenaze, yarın öğlen namazı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.