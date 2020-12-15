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  3. Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş'in istifasından sonra görev başına gelen başkan vekili Ömer Düzgün, kulübün kongresine kadar başkanlık görevini yürütecek. Peki, Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

B. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Hüseyin Üneş’in görevi bırakmasının ardından başkan vekilimiz Sayın Ömer Düzgün kulüp başkanımız olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Peki,  Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

ÖMER DÜZGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MESLEĞİ NE?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ömer Düzgün profesyonel iş hayatına 1997 yılında başladı. 2006 yılından günümüze Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ömer Düzgün, 2010 yılında Doğu Anadolu PERDER'in kurucu başkanı oldu.

TPF'nin 9 yıldır Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Ömer Düzgün, 2007-2017 yılları arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğini yürüttü. Daha önce Erzurumspor Başkan Yardımcılığı'nı da yürüten Düzgün, yeni kongre yapılana kadar kulüpte başkanlık görevine devam edecek. Düzgün, evli ve dört çocuk babasıdır.

Erzurumspor yeni başkanı Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Onur Çelik
Spor Editörü


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