Erzurumspor'dan "Rakibimiz Beşiktaş" etiketiyle çirkin paylaşım!

Erzurumspor'dan yakışmayan hareketler! "Rakibimiz Beşiktaş" etiketi ile titreten ve üşüyen bebek videosu paylaşıldı. Hem de takımın resmi hesabından...

Beşiktaş ile kupada ilk maçını sahasında yapacak olan Erzurum temsilcisinin karşılaşma tarihindeki hava sıcaklığına göndermede bulundu.

Her ne kadar pek çok kullanıcıdan tepki gelse de Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

"BİZCE GÜZEL BİR PAYLAŞIM"

Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Dal, şunları kaydetti: "Sosyal medyanın bu şekilde kullanılması, kulüpler arası kaynaşma ve taraftarlar arası etkileşimin yanı sıra, futbolun eğlence ve keyiften ibaret olduğunu anlatmak için bir mesaj. Tabi şehrimizin soğuğuna da atıfta bulunuyoruz.

Bu güzel video kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erzurum'da ocak ayının ikinci haftasında havanın nasıl olduğu malum. Erzurum, kayak ve kış sporları ile Türkiye'nin önemli kış turizmi şehirlerinden. Bizim de Aralık, Ocak ve Şubat aylarında sıcaklık değerlerimiz ülke iklimine göre biraz ortalamanın altında. Dolayısıyla kulübümüzün Beşiktaş'a böyle bir ufak mesajı oldu sosyal medya hesaplarından. Ama biz sıcak kanlı insanlarız, en güzel şekilde onları ağırlayacağız." Erzurumspor, Ziraat Türkiye kupasında daha önce Edirnespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Bursaspor'u elemişti.