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Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Doğu Anadolu'nun en büyük 3. ili olan Erzurum, Türkiye'nin de en büyük yüz ölçümüne sahip illerinden birisidir. Yemek kültürüyle adından oldukça fazla söz ettiren Erzurum'da birçok yöresel lezzet bulunuyor. Peki, Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler... Detaylar haberimizde.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Türkiye tarihi açısından önemi fazla olan kararların alındığı Erzurum Kongresine ev sahipliği yapmış olan bu ilimiz, Doğu Anadolu bölgesinde en çok ziyaret edilen şehirler arasında geliyor. Özellikle kış turizmi ve yemek kültürüyle dikkatleri çeken Erzurum, tarihiyle de ziyaretçileri kendisine çekiyor. Peki, Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

ERZURUM'UN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Aşotu Çorbası

Erzurum'un en yöresel lezzetlerinden birisi olan Aşotu Çorbası, sofraların adeta vazgeçilmezi. Bu çorbanın farkı lezzetini aşotundan yani kişnişten almasıdır.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Cağ Kebabı

Erzurum'da adını tüm Türkiye'ye duyuran bir lezzet, Cağ Kebabı. Türkiye'nin her ilinde her her mahallesinde en az bir Cağ Kebabı dükkanı vardır. Oldukça zahmetli olan Cağ Kebabı, keçi ya da kuzu etinin önce özel bir karışımla harmanlanması ve ardından 1 gün dinlendirilip yatay döner şeklinde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Şalgam Dolması

Erzurum'da Cağ Kebabı kadar meşhur olmasa da başka bir meşhur lezzette Şalgam Dolmasıdır. Erzurum'un lezzet dolu bu yiyeceği, kıyma, pirinç, bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanılmasıyla hazırlanmaktadır.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Kadayıf Dolması

Et yemekleri ve yöresel lezzetleriyle ünlü olan Erzurum'da, tatlıların da ne kadar iyi yapıldığının kanıtı Kadayıf Dolması. Erzurum'a yolu düşen herkesin tatması gereken bir yiyecek.

GEZİLECEK YERLER

Geçmişten kalan camileri ve medreseleriyle ünlü olan Erzurum'da gezilecek en güzel yerlerde bu camiler ve medreseler...

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Çifte Minareli Medrese

Selçuklular dönemine ait olan bu medrese, tarihi eser olarak adlandırılıyor. Çifte Minareli Medrese, günümüze kadar varlığını koruyabilmiş ve bulunduğu Erzurum ilinin sembolü haline gelmiştir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Yakutiye Medresesi

Yakutiye Medresesi, kapalı avlulu, eyvanlı ve revaklı medrese tipinin Anadolu’daki en büyüğü olup, günümüze kadar iyi korunarak varlığını koruyabilmiş örneklerinden biridir.

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Üç Kümbetler

Üç Kümbetler, Erzurum'da bulunan 12. yy ile 14. yy tarihleri arasında yapıldıkları düşünülen tarihî kümbetler. 

Erzurum'un neyi meşhur? Ne yenir? Erzurum'da gezilecek yerler

Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum'un dünyaca ünlü adreslerinden birisi Palandöken Kayak Merkezi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist burada, kış tatilini geçiriyor. Palandöken'in tabanı 2.200 m ve en yüksek yükseklik 3.176 m'dir.

ERZURUM HAKKINDA

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli ölçüde belirleyici kararların alındığı Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yapan ilin tarihimizde önemli bir yeri var.

Doğu Anadolu’nun bu en büyük ili, kış sporlarına ve termal turizme elverişli olması, tarihi ve kültürel değerleri nedeniyle ziyaretçileri kendine çekiyor. 



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