Eş Cinsellik ne demek, TDK'ya göre Eş Cinsellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eş cinsellik ne demek? Eş cinsellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eş cinsellik kelimesi. Peki eş cinsellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eş cinsellik nedir, eş cinsellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞ CİNSELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eş cinsellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eş cinsellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, homoseksüellik

