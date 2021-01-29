Eş durumu tayin sonuçları 2021 bugün açıklanır mı? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin özür grubu atama süreci 22-26 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. 2021 yılında öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih başvurularının sona ermesiyle sonuçlar için bekleyişe geçildi. Peki eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan özür grubu atama takvimine göre bugün özür grubu atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak özür grubu atama sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

MEBBİS ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇ EKRANI

MEB tarafından konuya ilişkin gelen açıklama şöyle;

"MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILIR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenir.