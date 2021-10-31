Eş Yükselti Eğrisi ne demek, TDK'ya göre Eş Yükselti Eğrisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eş yükselti eğrisi ne demek? Eş yükselti eğrisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eş yükselti eğrisi kelimesi. Peki eş yükselti eğrisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eş yükselti eğrisi nedir, eş yükselti eğrisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞ YÜKSELTİ EĞRİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eş yükselti eğrisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eş yükselti eğrisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş yükselti noktaları arasında çizilen çizgilerin oluşturduğu eğri, izohips eğrisi

