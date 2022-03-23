Eşcinsel çiftin çocukları ABD ve Türk yargısını karşı karşıya getirdi

Türk vatandaşı N.S. ile ABD vatandaşı C.B., yasal evlilik yapıp sperm bankası yöntemiyle çocuk sahibi oldu. Kadınlar boşanmak istediklerinde ise velayet krizi yaşandı. Ankara'daki mahkeme evliliği tanımayarak "Çocuk Türk annenin" kararını verdi. ABD yargısı ise iadesini talep ediyor.

ABD mahkemesi, sperm bankasından alınan sperm ile hamile kalıp doğum yaptıktan sonra oğluyla Türkiye'ye gelerek bir daha dönmeyen N.S'den çocuğu teslim etmesini istedi. Ancak Ankara 5. Aile Mahkemesi, eşcinsel evliliğin Türk hukukuna göre yok sayıldığını ve ABD'li eski eşin çocuk üzerinde hukuki bir hakkı olmadığını belirterek talebi reddetti.

“VELAYET DOĞURAN ANNEYE AİT”

Yargılama sonunda mahkeme, Türk hukukunda eşcinsel evliliğin yok hükmünde olması ve çocuğun "velisinin" doğuran kadın olduğunu belirterek, davayı reddetti. Böylece çocuğun, annesi N.S'de kalmasına karar verilmiş oldu. Dosya hem savcılığın hem de C.B'nin avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Hukuk Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen İstinaf Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Daire kararında Türk hukukuna göre eşcinsel evliliğin geçersiz sayılması nedeniyle çocuğun da "evlilik dışı" olduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedilerek:

"Türk hukukuna göre anne baba evli değilse çocuğun velayeti annesindedir. ABD'de yapılan evliliğin Türk mevzuatına aykırı olması nedeniyle evlilik dışı doğduğu kabul edilen çocuğun velayetinin N.S'de olduğu, bu itibarla ilk derece mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. Davada son sözü Yargıtay söyleyecek.