ESCWA;"Lübnanlıların yarısı temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelecek"

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), yıl sonu itibarıyla Lübnanlıların yarısının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelebileceği uyarısında bulundu.

Merkezi başkent Beyrut'ta bulunan ESCWA, "Lübnan'da gıda güvenliği konusunda bir tehlike var mı?" başlıklı araştırmasını yazılı açıklamayla basına duyurdu.

Lübnanlıların gıda ihtiyaçlarını ciddi oranda ithalatla karşıladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkentte 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonucu Beyrut Limanı'nın büyük bir bölümünün yıkılması ve Lübnan lirasının yüzde 78 oranında değer kaybetmesinin yanı sıra yoksulluk ve işsizliğin ciddi anlamda artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamındaki aksamalar nedeniyle yıl sonu itibarıyla halkın yarısı temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayabilir."

Yerel para birimindeki değer kaybının enflasyonun büyümesine yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, Lübnan'da geçen yıl yüzde 2,9 olan enflasyon ortalamasının 2020'de yüzde 50'nin üzerinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Temmuz 2020'deki gıda fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 arttığına vurgu yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ithalatta yaşanacak ek maliyetlere göre gıda fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, yerli tarım üretim maliyetlerinin yüzde 50 oranında artması dolayısıyla yerli üretimin ciddi zorluklarla karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti, Lübnan hükümetine ulusal gıda güvenliğinin temeli olan Beyrut Limanı'ndaki tahıl siloları ile ilaç ve temel gıda ambarlarının inşaatına öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Dashti, Lübnan'da bir gıda krizinin yaşanmaması için hızlı adımların atılması gerektiğine dikkati çekti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 182 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal son olarak 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.

Batı Asya için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA )

Batı Asya için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ( ESCWA ; Arapça : الإسكوا ) yargı alanında beş bölge komisyonlarının biri olan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey . Komisyonun rolü, bölgesel ve alt bölgesel işbirliği ve entegrasyon yoluyla Batı Asya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etmektir.

Komisyon , tümü Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden gelen 18 Üye Devletten oluşmaktadır.

Komisyon , New York'taki Genel Merkezin bölümleri ve Birleşmiş Milletler uzman kuruluşlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışır . Bölgesel ortaklarından bazıları şunlardır: Arap Devletleri Ligi , Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı

Komisyon ilk olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 9 Ağustos 1973'te Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik Komisyonu ( ECWA ) olarak kuruldu . Komisyon, ECWA çerçevesine alınan Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Dairesi'nin (UNESOB) halefiydi. [3] Ana görevi "Batı Asya’nın ekonomik yeniden inşası ve kalkınması için uyumlu eylemi kolaylaştırmak için tedbirler başlatmak ve bunlara katılmaktı".

26 Temmuz 1985 tarihinde, çalışmalarının sosyal bileşeninin tanınması nedeniyle Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ( ESCWA ) olarak yeniden adlandırıldı

Komisyon'un merkezi 1997'den beri Lübnan'ın Beyrut Merkez Bölgesi'nde bulunuyor. Bundan önce, karargah çeşitli şehirler arasında hareket ediyordu. Komisyonun ilk merkezi 1974-82 arasında Beyrut'ta bulunuyordu. Daha sonra 1982-91 arasında Irak'ın Bağdat şehrine taşındılar. Son olarak, Beyrut'a geri dönmeden önce 1991-97 yılları arasında Ürdün'ün Amman kentinde bulunuyorlardı

Komisyon bütçesi esas olarak Birleşmiş Milletlerin katkılarından değil, aynı zamanda hükümetlerden, bölgesel fonlardan, özel vakıflardan ve uluslararası kalkınma ajanslarından gelen bağışlardan gelmektedir. 2017 yılında Komisyonun toplam bütçesi 27,4 milyon dolardı. Ek olarak, 2014 yılından bu yana Komisyon, ulusal ve bölgesel faaliyetlerin uygulanmasına yardımcı olmak için 7,1 milyon dolar gönüllü katkı almıştır.