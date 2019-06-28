Esed rejimi Türk gözlem noktasına saldırdı!

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef almaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zaviye bölgesindeki 10 No'lu gözlem noktası, top ve havan atışlarıyla 2 kez vuruldu.

TSK MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ

Esed rejimi ve İranlı terörist grupların gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de ateşkes ihlaliyle sivil katliamı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank ve ağır silahlarla güçlendirdiği 10 no'lu gözlem noktası saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası kısa süreli yangın çıkarken Hama'nın batı kırsalından yapılan saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALANDI

Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Esed rejiminin aynı noktaya üçüncü saldırısı sonucu bölgedeki kuvvetler alarm konumuna geçti.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

"RUSYA'NIN ANKARA ATAŞESİ, GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA ÇAĞRILDI"

Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.