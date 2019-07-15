Esed rejiminden S-400'ler üzerine ilk yorum

S-400 sevkiyatı sürerken Esed rejiminden de bir açıklama geldi. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile beraber garantör ülke rolünde ve adımlarını Rusya ile beraber koordine ediyor. Bu yüzden bu konu bizim ilgi alanımıza girmiyor" dedi.