Esed'e bir büyük darbe daha! TSK, Süheyl Hasan'ı nokta atışıyla vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA operasyonunda Beşşar Esed'in Kaplan Kuvvetleri Komutanı General Süheyl Hasan, yaralandı.

Suriye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Süheyl Hasan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN ASIL HEDEFİ HALEP" DEMİŞTİ

Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajda, "Türkiye’nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

REJİM BİNLERCE MASUM İNSANI KATLETTİ

Esad'ın Kaplan Kuvvetleri olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hasan, birçok kez suikaste uğradı; ancak her defasında canlı kalmayı başardı.

Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad rejimi, yıllardır binlerce masum insanı katletti, milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdü.

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.