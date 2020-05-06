Sosyal medya hesabından meydan okudu! Esed'in kuzeninden itiraf gibi açıklama

Rami Makhlouf’a, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi.

Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını kontrol eden iş adamı Rami Makhlouf’a, 300 milyon dolar vergi cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ İLE ESAD'A MEYDAN OKUDU

Kendisine verilen sürenin dolmasına 2 gün kala çalışanları gözaltına alınan Makhlouf, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle Esad’a meydan okudu.

Makhlouf, milyonlarca dolar vergi ödemesine yönelik baskı ile karşı karşıya olduklarını dile getirerek, çalışanlarının "insanlık dışı bir şekilde" gözaltına alındığını söyledi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇALIŞANLARIMIZI TUTUKLADI"

Makhlouf, “Şirketlerimden uzaklaştırmamı, söylediklerini yapmamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış bir halde cevap veremiyorum. Şirketlerdeki üst düzey yöneticileri tutuklayarak baskılara başladılar. Baskı kabul edilemez bir şekilde başladı ve güvenlik güçleri insanlık dışı bir şekilde çalışanlarımızı tutukladı.” ifadelerini kullandı.

Esad’a seslenen Makhlouf, “Güvenlik güçleri insanların özgürlüklerine saldırmaya başladı. Bu insanlar, sizin sadık destekçileriniz. Durum tehlikeli ve bu durum devam ederse ülkenin durumu çok zor olacak. Bugün şirketlerimden ayrılmam ve gözlerim bağlıyken talimat vermem istendi.” dedi.

Rami Makhlouf, telekomünikasyon imparatorluğu Syriatel’in sahibi.