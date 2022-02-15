Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'lileri İGDAŞ üzerinden vurdu! "Yüreğiniz yetiyorsa yüzde 23 kârdan vazgeçin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumu Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, elektrik ve doğalgaz faturaları üzerinden hükümeti eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi.

HÜKÜMETİN SÜBVANSİYONUNU ANLATTI

Dünyada enerji konusunda büyük bir küresel kriz yaşandığının herkesin malumu olduğunu dile getiren Göksu, hükümetin her türlü tedbiri alarak fedakarlık yaptığını ifade etti. Hükümetin yaptığı adımları anlatan Göksu, kesintisiz enerji sağlanması için büyük çaba sarf edildiğini, krizin ortaya çıkardığı fiyat artışlarının faturalara tam olarak yansıtılmadığını belirterek," Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyon sağlamaktadır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK FATURASI ÇIKIŞI

Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir videoda elektrik zamları geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin sözleri için şunları söyledi:

" Geçen günlerde CHP Genel Başkanı, ciddiyetten uzak bir şekilde 'Elektrik zamlarını geri almazsanız, faturamı ödemeyeceğim' diye provokatif bir kampanya başlattı. Gerçi bu çağrısına bırakın milletimizin kulak asmasını, CHP'li İBB yönetimi bile kulak asmadı ve üstüne bir de çağrıda bulunarak, 'Sakın Kılıçdaroğlu'nu dikkate almayın. Faturalarınızı ödeyin.' "

Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa'da belediyenin CHP'de olması durumunda elektriği bedava yapma sözü verdiğini aktaran Göksu, ancak CHP'li belediyeler tarafından yönetilen Hatay, Ankara ve İstanbul'da bu konuya ilişkin bir icraat göremediklerini belirtti.

TOPLUMU PROVEKE EDİYOR

Göksu, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili ifadesinin hukuksuz ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek "Son dakika bilgisi vereyim, içme suyunda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Her gün yeni düzenleme yaparken, elektriği ve doğal gazı sübvanse ederken bir model ortaya koyacağına toplumu provoke ediyor." dedi.

"İGDAŞ ŞU ANDA İSTANBULLUYA DOĞAL GAZI YÜZDE 23 KÂRLA SATIYOR"

Göksu, İBB iştiraklerinden olan İGDAŞ'un doğalgaz faturalarından yüzde 23 oranında kâr aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Devlet, elektrik ve doğal gazı sübvanse ederken siz Halk Ekmek'e zam yaptınız. Niye Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz, İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz. İBB'ye bağlı İGDAŞ şu anda İstanbulluya doğal gazı yüzde 23 kârla satıyor. Buyurun, varsa samimiyetiniz yapın. İGDAŞ'tan aldığınız yüzde 23 kardan İstanbullular lehine vazgeçin, her türlü desteği vermeye hazırız."

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