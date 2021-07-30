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Esenler kışlada yangın çıktı!

Esenler kışlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve askerlerin yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Esenler kışlada yangın çıktı!

İstanbul'un Esenler ilçesinde 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi, yangın kısa sürede söndürüldü. 

Esenler kışlada yangın çıktı!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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