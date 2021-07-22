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  3. Esenler'de baba dehşeti! 20 yaşındaki kızını öldürüp, evi ateşe verdi...

Esenler'de baba dehşeti! 20 yaşındaki kızını öldürüp, evi ateşe verdi...

Esenler'de evde yalnız olan baba ve kızın tartışması kanlı bitti. Hamdin Üzbaş (40) kızı Zeynep Üzbaş'ı (20) boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs etti, süre sonra ise evi yakmaya çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler ağır yaralı halde buldukları babayı hastaneye kaldırdı.

Esenler'de baba dehşeti! 20 yaşındaki kızını öldürüp, evi ateşe verdi...

Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın 1. katında yaşayan Üzbaş ailesinden anne ve çocuğu bayram misafirliğine gitti. Evde yalnız kalan 20 yaşındaki Zeynep ve babası  Hamdin Üzbaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdin Üzbaş kızını boğarak öldürdü. Ardından da  önce bileklerini keserek intihara teşebbüs etti, bir süre sonra ise evi yakmaya çalıştı.

Esenler'de baba dehşeti! 20 yaşındaki kızını öldürüp, evi ateşe verdi...

Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına kısa sürede müdahale edilirken, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak bulunan baba Hamdin Üzbaş ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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