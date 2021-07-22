Esenler'de baba dehşeti! 20 yaşındaki kızını öldürüp, evi ateşe verdi...

Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın 1. katında yaşayan Üzbaş ailesinden anne ve çocuğu bayram misafirliğine gitti. Evde yalnız kalan 20 yaşındaki Zeynep ve babası Hamdin Üzbaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdin Üzbaş kızını boğarak öldürdü. Ardından da önce bileklerini keserek intihara teşebbüs etti, bir süre sonra ise evi yakmaya çalıştı.

Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına kısa sürede müdahale edilirken, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak bulunan baba Hamdin Üzbaş ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.