Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!

İstanbul Esenler'de seyir halindeki otomobil, yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak tanınmaz hale gelen otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Gül Erdoğan
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Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 civarında meydana geldi. 31 ADU 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!

OTOMOBİLDE SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışanları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobildeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!

YEMEKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!​​​​​​​

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA/AA)

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