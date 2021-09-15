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  3. Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

Esenler'de iç giyim mağazasında 3 kadından ikisi kasiyeri oyaladığı sırada diğer kadın çaldığı ürünleri eteğinin içine sakladı. Kasiyeri oyalayan 2 kadın ise tırnakçılık yöntemiyle para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

9 Eylül Perşembe günü gerçekleşen olay, Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasına giren 3 kadının ürünleri incelemesiyle başladı.

Kadınlardan diğer ikisi kasiyeri oyalarken diğer kadın ürünü raftan alıp eteğinin içine sakladı. Diğer iki kadın ise oyaladıkları kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.

Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

Mağaza sahibi Hasan Uygun, o esnada telefonundan güvenlik kameralarını izleyip hırsızlığı fark etti ve yan taraftaki esnafı yardıma çağırdı. Esnaflar mağazaya gelip kasiyere yardımcı olmak istese de hırsızlığı engelleyemedi.

Mağaza sahibi Hasan Uygun, "Kameradan tesadüfen iş yerini izliyordum. Üç tane kadın içeri girdi ve çalışan kızı oyalamaya başladı. Ben hemen komşu esnafa söyledim dükkana bakması için. O ara buradan bir şeyler çalmışlar. Öyle bir profesyoneller ki, etek giymişler eteğin altına bir kafes yapmışlar. Aldıklarını oraya dolduruyorlar. Biz bunları biliyoruz ama çalışan kızcağız bunu bilmiyor.

Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

Buradan bir takım şeyler götürmüşler diğer alacakların herhalde diğer arkadaş sayesinde alamamışlar. Tam o sırada kasanın önünde tırnakçılık yapıyorlar kızı oyalayıp. Aşağı yukarı zararımız tahmin ediyorum 400-500 TL kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Bu tarz insanlar daha önce de geldi. O gün burada olsaydım zaten içeri sokmazdım. Daha önce geldiklerinde burada yukarıda oturuyordum. İçeri girmeleri ile dışarı çıkarmam bir oldu." dedi.

Esenler'de iç giyim mağazasındaki ürünü eteğinin içine saklayıp çaldı!

 

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