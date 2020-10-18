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Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında sevgilisini öldürüp intihar etti

İstanbul Esenler'deki Otogar Bağlantı Yolu'nda, yanındaki genç kızla tartışan18 yaşındaki Mehmet A., silahla dehşet saçtı. Mehmet A. sevgilisi olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Hazal T.'nin kaçmaya çalışması üzerine belinden çıkardığı silahla ateş etti. Genç kız hayatını kaybederken. Saldırgan aynı tabanca ile yaşamına son verdi.

Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. Mehmet A. (18),belinden çıkardığı silahla önce genç kızı vurdu. Başından ağır yaralanan genç kız kanlar içinde yere yığıldı.

Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında sevgilisini öldürüp intihar etti

GENÇ KADIN BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı.

Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında sevgilisini öldürüp intihar etti

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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