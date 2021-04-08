Esenler’de ocakta unutulan yemek az daha faciaya neden oluyordu

İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın faciaya ebep lmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

"FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Olay bu akşam saat 23.40 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi Galip sokakta yaşandı. 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dairenin mutfağı bir anda alev alev yanmaya başladı. olayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İçeride akrabalarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı