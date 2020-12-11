Esenler'de zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sosyal medya ayağa kalktı
İstanbul Esenler'deki bir markette yaşanan skandal olayda, yaşlı bir şahsın zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar sapığın kimliğinin belirlenmesi için kampanya başlattı.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cinsel istismarda bulunduğu görülüyor. Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.
ÖNCE ÖPTÜ, SONRA PARA VERDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.
SAPIĞIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.