Esenler'de zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı!

07.30 sıralarında Esenler Otogar-Hal-Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazanda, iddiaya göre, Bayrampaşa’dan TEM Otoyolu istikametine giden siyah Opel marka otomobil sürücüsü T.Y, sapağı kaçırınca yolda yavaşlamaya başladı. Daha sonra aynı yöne giden Uğur K. yönetimindeki başka bir araç yavaşlayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.Y.'nin kullandığı yavaşlayan araç, yine aynı yöne giden Cahit İ., idaresindeki panelvan araca yandan çarptı.

Sivil polis olduğu öğrenilen T.Y’nin kullandığı araç daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı görüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırdıktan sonra yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kazayı anlatan panelvan araç sürücüsü Cahit İ., “Otogar tarafından geliyordum, TEM’e bağlanırken, siyah araç yavaşladı. Herhalde sapağı kaçırdı, öbür tarafa geçmek istiyordu. O sırada önümdeki cip kornaya basmasına rağmen kurtaramadı, yapacak bir şey yoktu. Siyah aracın farları bana döndü. Ben sağa kırdım, sağa kırarken, sol taraftan siyah araç bana çarptı. Sola kırarken sağdan cipe vurdum. İki kişi hafif yaralandı” diye konuştu.