12 Ekim 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Muktedir ne demek, TDK'ya göre Muktedir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Armadura ne demek, TDK'ya göre Armadura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Valilikten flaş açıklama: 307 ev karantinaya alındıAlba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı canlı izle | Bein Sport 3 canlı yayın izle linkiAsvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiNihal Yalçın ile Altın Portakal'da yaşadıkları gerilim gündem olmuştu! Tamer Karadağlı'nın katılacağı program iptal edildiTenvirat ne demek, TDK'ya göre Tenvirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Patolog ne demek, TDK'ya göre Patolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Esenler'deki yangında can pazarı! Mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladılar
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esenler'deki yangında can pazarı! Mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladılar

Esenler'deki yangında can pazarı! Mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladılar

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, aşağıdaki vatandaşların açtığı çarşafa atladı.

Esenler'deki yangında can pazarı! Mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladılar

Paniğe neden olan olay, bugün saat 15. sıralarında İstanbul'un  Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yaşandı. Girişteki  elektrik saatleri yanınca binayı yoğun şekilde dumanlar sardı. Yaşanan durum dolayısıyla üst kattaki kişiler binada mahsur kaldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIKLARI ÇARŞAFA ATLADILAR

Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.

Esenler'deki yangında can pazarı! Mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladılar

 Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İTFAİYE GELENE KADAR YANGINI SÖNDÜRDÜK"

Sokaktaki bulunan esnaf Bektaş Yılmaz, "Markette oturuyordum. Patlama sesi geldi dışarı çıktım. Olayı görünce hemen yangın tüpüyle koştum. Müdahale ederken cam patladı. İçeri giremedim. İtfaiye gelene kadar da yangını söndürdük. Çarşafı buradaki arkadaşlarımız açtı" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT