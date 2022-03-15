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Esenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Semt Pazarı da Hizmette

Pendik Belediyesi, Esenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Mahallesi’ne de kapalı semt pazarını hizmete sundu.

Esenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Semt Pazarı da Hizmette

Pendik Belediyesi ilçeye kapalı semt pazarı kazandırmaya devam ediyor.

Yenişehir ve Esenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Mahallesi’ne de kapalı semt pazarı inşa eden Pendik Belediyesi, bölge sakinlerine konforlu alışveriş imkanı sunuyor.

PENDİK'TE 4. KAPALI SEMT PAZARI HİZMETE SUNULDU

İlk gün kar yağışına rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazar alanı cumartesi günleri Etkin Sokak’ta hizmet veriyor. 83 esnafın hizmet verdiği pazarda, zabıta bürosu, lavabo ve büfe yer alıyor. Güllübağlar Kapalı Semt Pazarı, Pendik Sahil, Yenişehir ve Esenyalı Semt Pazarı’nın ardından ilçede 4. kapalı semt pazarı oldu.

Esenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Semt Pazarı da HizmetteEsenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Semt Pazarı da HizmetteEsenyalı Mahallelerinin ardından Güllübağlar Semt Pazarı da Hizmette

Bölge Gündem Editör Ekibi
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