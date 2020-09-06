Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı!

Çalışma arkadaşlarıyla yaptırdıkları rutin testlerde COVİD-19 testinin pozitif çıktığını twitter üzerinden açıklayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Kemal Deniz Bozkurt,"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan Kovid-19'dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim de testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yok ama prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatan Bozkurt, sürecin en şekilde atlatılabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bozkurt'un videolu paylaşımında ''Sevgili hemşehrilerim, COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle'' dedi.

Sevgili hemşehrilerim, COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. pic.twitter.com/MXYNZNm7f5 — Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) September 5, 2020

5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 092'e çıktı.