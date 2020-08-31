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  3. Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yediler

Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yediler

İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa adres soran 2 kişi mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Adres soran kişilerin çocuğu kaçırmaya çalıştıklarını düşünen mahalleli şahıslara meydan dayağı attı. Gerçek ise karakolda ortaya çıktı. Yaşanan arbede de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yediler

İstiklal mahallesi Kavak sokakta  geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, halı yıkamacı 2 kişi, yıkadıkları halıları teslim etmek içi geldikleri adreste mahallelinin gazabına uğradı. 

Adresi bulamayan şahıslar  sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk adresi göstermek için şahısların aracına bindi. Mahallelerindeki çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacıların yanına giderek tepki gösterdi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU

Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya dönerek, araç içinde bulunan iki kişi araçtan indirildi. Çevredeki vatandaşlarında olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar dayak yemeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yediler

GERÇEK İSE KARAKOLDA ANLAŞILDI

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelileri de polis arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler.

Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yediler

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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