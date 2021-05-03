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Esenyurt'ta bir iş yerinde silahlı kavga çıktı: Bir yaralı!

İstanbul, Esenyurt'taki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Esenyurt'ta bir iş yerinde silahlı kavga çıktı: Bir yaralı!

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi 2122 Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu, Doğukan Ç. vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğukan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Esenyurt'ta bir iş yerinde silahlı kavga çıktı: Bir yaralı!

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