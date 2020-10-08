Esenyurtta evde yalnız bırkaılan üç küçük çocuğu komşular sakinleştirdi

Esenyurt'ta, Suriyeli baba Abdulkerim S.'nin evde yalnız bıraktığı 3 çocuğu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Pınar Mahallesi 1267. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı. Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı. Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi. Çocuklar bir süre sonra polislerin geldiğini görünce korkarak ağlamaya başladı. Polisler bunun üzerine evin önünden uzaklaşarak, çocukların ailesine ulaşmak için çaba harcamaya başladı. Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşınca eve gelmesini istedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN EKMEK LAZIM, BEZ LAZIM"

Gelen baba Suriyeli Abdukerim S., evde çocukları için yemek ve bebek bezi kalmadığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı. Abdukerim S., "Anneleri çocukları bırakıp gitti. Evdeki çocuklar için ekmek lazım, bez lazım. Kapıyı kilitledim, para bulmaya gittim. Polisler aradı, gelmemi istedi." dedi.