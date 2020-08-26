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Esenyurt'ta hafriyat kamyonu can aldı

Esenyurt'ta yolun karşı tarafına geçmek isteyen 75 yaşındaki Esat Gökçe, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu can aldı

ESENYURT'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Avcılar istikametinde yaşandı. Esat Gökçe (75) eşiyle birlikte yoldan karşıya geçmek istedi. Gökçe'nin eşi karşıya geçip kaldırımda eşini bekledi. Esat Gökçe karşıya geçmek istediği sırada kendisini fark etmeyen hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Berna Akkaya
Editör


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