Esenyurt’ta kadını telefonla taciz eden adama, meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı!

Son dönemlerde Avrupa yakasının en vukuatlı ilçelerinden biri haline dönüşen Esenyurt'dan yeni bir haber geldi.

İddiya göre bir kadını telefonla arayıp rahatsız ettiği iddia edilen adam, sokak ortasında kadının yakınları tarafından meydan dayağı atıldı.

Olay, Esenyurt'a bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi.

TACİZCİ ADAMA MEYDAN DAYAĞI

Kimliği belirsiz adam, bir süredir telefonla arayıp rahatsız ettiği kadın ve kadının yakınları ile sokak üzerinde buluştu.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

YÜZÜNE TEKME ATTI

Bunun üzerine kadının yakınlarından olan şahıs, adama doğru atlayıp düşmesine neden oldu. Yerdeki adamı defalarca yumruklayan şüpheli, kadının müdahale çabasına rağmen durmadı. Öfkeli şahıs, doğrulmaya çalışan adamın yüzüne sert bir şekilde tekme attı.

KADIN, KANLAR İÇİNDE KALAN ADAMIN TELEFONUNU YERE ATTI

Şahıslar, esnaf ve sokak sakinlerinin müdahalesi ile dururken kadın ise kanlar içinde kalan adamın telefonunu cebinden alarak yere attı.

Şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Dehşet veren darp anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.