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  3. Esenyurt'ta korku dolu dakikalar! 30 katlı binada yangın çıktı

Esenyurt'ta korku dolu dakikalar! 30 katlı binada yangın çıktı

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde 30 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede daireyi sarmasının ardından, binada oturan çok sayıda kişi tahliye edildi.

Esenyurt'ta korku dolu dakikalar! 30 katlı binada yangın çıktı

Esenyurt'ta dün gece korku dolu dakikalar yaşandı. Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.

30 katlı olduğu öğrenilen bir binanın 12. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada binada oturan yüzlerce kişi ise yangın nedeniyle görevliler tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadan tahliye edilenler sokakta bekleyerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği daire ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası dışarı çıkan yüzlerce kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası evlerine girdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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