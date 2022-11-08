Esenyurt'ta sokak ortasında taksici dehşeti! Kadın yolcuyu öldüresiye dövdü!

Esenyurt'ta taksisine binen yolcuyla tartışan şoför öfkesine hakim olamayıp taksiden indirdiği yolcuyu yolun ortasında darp etti.

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Esenyurt'ta sokak ortasında taksici dehşeti! Kadın yolcuyu öldüresiye dövdü!

Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta sokak ortasında taksici dehşeti! Kadın yolcuyu öldüresiye dövdü!

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında taksici dehşeti! Kadın yolcuyu öldüresiye dövdü!

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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