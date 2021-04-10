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Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın yürekleri ağıza getirdi

Esenyurt'ta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamasına rağmen yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın yürekleri ağıza getirdi

Esenyurt'ta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın yürekleri ağıza getirdi

Esenyurt’ta tekstil fabrikasının çatısında yangın yürekleri ağıza getirdi

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