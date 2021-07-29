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Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklulara yönelik yapılan denetimlerde ikamet izni olmayan 300 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezi noktalarında yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Pazartesi günü başlayan denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evrakları olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

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