Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezi noktalarında yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Pazartesi günü başlayan denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evrakları olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.