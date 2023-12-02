Esenyurt'taki kanlı tekel baskınında yeni gelişme! Aile para karşılığında şikayetini geri mi çekti?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kanlı tekel baskınını Türkiye günlerce konuşmuştu. O olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İddialara göre olayda öldürülen Batuhan Bayındır'ın ailesi para karşılığı şikayetini geri çekti.

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28 Temmuz gecesi İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir cinayet işlendi.

Bu katliam niteliğindeki cinayet Türkiye gündemini günlerce meşgul etti.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine giden dört kişi, tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralamıştı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 MİLYON TL, İKİ EV, BİR KAMYONET, BİR ARABA

TV100’den Rojda Altintaş’ın haberine göre, Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon TL karşılığında şikayetini geri çekti.

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın avukatı Erzan, “Öğrenmiş olduğumuz bilgilere göre 3 milyon TL ölen Batuhan Bayındır’ın aile yakınlarına verilmiş. 3 milyon TL karşılığında da hesabına yatırıldıktan sonra dosyadan şikayetleri geri çekilmiş” diye konuştu.

Ayrıca 3 milyon TL’nin üzerine de aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği avukat tarafından iddia edildi.

Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırmıştı. 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı.

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