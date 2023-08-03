Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Esenyurt'taki saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı! 5 kişi serbest bırakıldı
Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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