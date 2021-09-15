Eşeyli ne demek, TDK'ya göre Eşeyli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eşeyli ne demek? Eşeyli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eşeyli kelimesi. Peki eşeyli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eşeyli nedir, eşeyli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Eşeyli kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Eşeyli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

EŞEYLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eşeyli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ye göre eşeyli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek veya dişi eşeyden birine sahip olan, diğer eşey olmadan üreyemeyen cinsliği olan

EŞEYLİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- eşeyli üreme, iki eşeyli