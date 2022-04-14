Eşeysiz Üreme ne demek, TDK'ya göre Eşeysiz Üreme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eşeysiz üreme ne demek? Eşeysiz üreme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eşeysiz üreme kelimesi. Peki eşeysiz üreme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eşeysiz üreme nedir, eşeysiz üreme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞEYSİZ ÜREME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eşeysiz üreme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eşeysiz üreme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma

