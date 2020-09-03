Eşi doğum yaparken başkasıyla evlendi! Esra Erol çileden çıktı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün 19 yaşındaki Elif Bayraktar'ın başına gelen ihanet öyküsü herkesi şoke etti.

Canlı yayında konuşan Elif Bayraktar, doğuma gittiği gün eşinin başka bir kadınla düğün yaptığını söyledi. Telefonla canlı yayına bağlanan eş Tarık Bayraktar ise iddiaları doğruladı. Bayraktar'ın başkasıyla evlenmesinin sebebi Esra Erol'u ve yayını izleyenleri kızdırdı.

''DOĞUMA GİTTİĞİMDE BAŞKASIYLA İMAM NİKAHI KIYDI''

31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."

"BANA KAHVALTI HAZIRLAMADI"

Kısa sürede tepkilerin odağı olan eş Tarık Bayraktar ise canlı yayına bağlanarak "Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor" dedi.

"KİMSEYLE SİZE HİZMET ETMESİ İÇİN EVLENEMEZSİN"

Esra Erol ise canlı yayında kendini ilginç ifadelerle savunan Tarık'a "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz" diyerek öfke kustu.